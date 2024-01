Inscrições abertas para aqueles que sonham em ser sargentos da Força Aérea Brasileira

Ao todo, serão disponibilizadas 100 vagas e candidatos devem estar atentos aos requisitos exigidos

Davi Galvão - 21 de janeiro de 2024

Aeronáutica abriu concurso para formação de sargentos. (Foto: Divulgação/FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) está com as inscrições abertas para o Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargentos da Aeronáutica (EAGS) do ano de 2025.

Ao todo, são oferecidas 100 vagas para candidatos com ensino médio completo.

O período de inscrições se estende até o dia 02 de fevereiro, às 15h30. Os interessados podem realizar as inscrições no site oficial do processo seletivo, sendo que a taxa de inscrição é de R$ 95.

As provas estão agendadas para o dia 14 de abril, nas quais os candidatos serão submetidos a avaliações que abordarão conhecimentos específicos necessários para o curso.

Para obter informações detalhadas sobre requisitos, cronograma e orientações essenciais, os interessados devem acessar o site oficial: www.ingresso.eear.fab.mil.br.

Demais dúvidas podem ser sanadas através do número (12) 2131-7576.