Ruan Monyel - 22 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Freepik)

O uso do cigarro eletrônico tem se popularizado nos últimos anos como “menos prejudicial”, no entanto, o vaper traz riscos à saúde que muitos não sabem.

Pesquisas recentes têm levantado preocupações sobre os potenciais malefícios associados à prática de consumo desse item que é febre entre os jovens.

Embora o vaper seja promovido como uma alternativa mais segura ao tabagismo tradicional, é crucial reconhecer os ricos. Leia e descubra os malefícios.

⁠6 malefícios que o vaper traz para a saúde e muitos não sabiam

1. Uso de substâncias químicas

Abrindo a lista, os líquidos utilizados nos cigarros eletrônicos, conhecidos como essências, contêm uma variedade de substâncias químicas, incluindo nicotina, formaldeído e acetona.

A inalação dessas substâncias pode causar danos ao sistema respiratório e irritação nas vias, contribuindo para o desenvolvimento de problemas a longo prazo.

2. Dependência química

Embora alguns usuários de vaper optem por líquidos sem nicotina, as demais substâncias presentes nas essências, podem causar dependência.

A nicotina é uma substância altamente viciante, e o uso frequente do vaper pode levar ao desejo contínuo de usar, com consequências semelhantes às do tabagismo convencional.

3. Lesões graves no pulmão

É comum ver relatos de lesões pulmonares agudas associadas ao uso de cigarros eletrônicos, por mais que os usuários tentem negar.

Algumas pessoas desenvolvem uma condição caracterizada por inflamação e danos nos pulmões, que em casa extremos, pode chegar ao óbito.

4. Compromete a saúde cardiovascular

Estudos indicam que o vaper pode ter impactos negativos na saúde cardiovascular, aumentando o risco de problemas, como, hipertensão arterial e aterosclerose.

A nicotina presente nos líquidos do vaper pode desencadear alterações nos vasos sanguíneos, comprometendo a saúde do coração e levando a sérios problemas.

5. Doenças respiratórias

Assim como o tabagismo convencional, a fumaça inalada pelos usuários do vaporizador, pode resultar em doenças respiratórias crônicas.

Como exemplos, tosse, rinite, pneumonia, asma, irritação na garganta, dificuldade para engolir, lesões na boca e em casos extremos, o câncer.

6. Impacto na saúde mental

Por fim, mas não menos importante, o uso de substâncias psicoativas, pode influenciar a saúde mental de forma negativa.

Estudiosos sugerem que há uma ligação entre o consumo de nicotina e o aumento do risco de transtornos de ansiedade e depressão, que são consideradas as doenças do século.

