Casal é flagrado invadindo pet shop de Goiânia para furtar cachorro caríssimo

Cenas foram compartilhadas pela Polícia Militar, que agiu de imediato para recuperar o animalzinho

Gabriella Pinheiro - 22 de janeiro de 2024

Cachorro recuperado após furto em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Polícia Militar)

Está repercutindo nas redes sociais, ao longo deste domingo (21), imagens de câmera de segurança que mostram um casal, em situação de rua, invadindo um pet shop de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu na Avenida São Clemente e os suspeitos adentraram o estabelecimento para furtar um cachorro da raça Bernese, avaliado entre R$ 2,5 a R$ 3 mil.

Os agentes foram acionados por volta das 06h do sábado (20), após o proprietário do pet shop, que mora em Trindade, se deslocar até a capital e verificar que a loja havia sido invadida.

Após uma checagem no circuito interno de segurança, os policiais identificaram os suspeitos do crime e iniciaram as diligências na região.

Cerca de 30 minutos depois, os militares conseguiram localizar os dois. Juntamente com eles, também foi encontrado o animal que havia sido furtado.

Tanto o homem, de 26 anos, quanto a mulher, de 32, foram encaminhados até a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Ambos já tinham passagens pela polícia pelos crimes de furto e roubo.