Caiado é eleito presidente do Consórcio Brasil Central

Grupo é composto por Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins

Pedro Hara - 23 de janeiro de 2024

Caiado durante evento que o elegeu presidente do Consórcio Brasil Central. (Foto: Lucas Diener)

Ronaldo Caiado (UB) foi eleito, de maneira unânime, presidente do Consórcio Brasil Central. Ele sucede Mauro Mendes (UB – MT) e o mandato é válido até o final de 2024.

Além de Goiás, o grupo é composto por Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins.

Ao assumir o mandato, Caiado destacou que a gestão será marcada por decisões tomadas em conjunto com os demais integrantes do consórcio.

“Com a participação e aprovação de todos, a pauta será cumprida por mim, seja ela em contato com o governo federal, ministérios, com a presidência ou com o Congresso Nacional”, garantiu.