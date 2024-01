Caixa fará Pix de R$ 100 para beneficiários em fevereiro

Programa é voltado para família carentes que estejam em situação de vulnerabilidade social

Gabriella Pinheiro - 24 de janeiro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

O aplicativo Caixa Tem fará o pagamento de um Pix de R$ 100 destinado para os beneficiários do auxílio Vale Gás. A quantia deve começar a ser ainda no mês de fevereiro.

A iniciativa consiste em um programa social que visa auxiliar as famílias carentes ou em situação de vulnerabilidade social na compra do gás de cozinha, oferecendo um valor adicional para o acesso ao item básico para cozinhar.

O valor, que é mínimo, será destinado para cerca de 5 milhões de famílias que se enquadram nos critérios para a participação no programa.

O pagamento acontece a cada dois meses e é feito juntamente ao pagamento do Bolsa Família – medida decidida pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A liberação do valor ocorre sempre nos 10 últimos dias úteis do mês.

Para requerer o benefício, é imprescindível que as famílias estejam registradas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, além de terem um membro que reside na mesma habitação beneficiado pelo benefício de prestação continuada da assistência social.

O Vale-Gás também estabelece os seguintes critérios para as famílias: atualização do CadÚnico nos últimos 24 meses; menor renda per capita; maior quantidade de indivíduos na família; recebimento do benefício do Programa Bolsa Família; e cadastro qualificado pelo gestor mediante a utilização dos dados da averiguação.

Conforme o calendário, o Pix de R$ 100 deve começar a ser pago no final de fevereiro, no dia 23, e ocorrerá de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

A rodada final de pagamento está prevista para acontecer no dia 07 de março.

Veja o calendário de pagamento do auxílio Vale Gás:

Final 1: 23/02

Final 2: 26/02

Final 3: 27/02

Final 4: 28/02

Final 5: 29/02

Final 6: 01/03

Final 7: 04/03

Final 8: 05/03

Final 9: 06/03

Final 0: 07/03

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!