É baixíssima a produtividade de nova equipe de cirurgias cardíacas em Anápolis

Situação ocorre após médico Walter Vosgrau não atender mais pelo SUS

Pedro Hara - 24 de janeiro de 2024

Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Arquivo)

Rápidas teve acesso à quantidade de cirurgias cardíacas feitas pela equipe contratada pela Prefeitura de Anápolis em substituição a Walter Vosgrau.

Entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, foram realizados apenas 14 procedimentos cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A quantidade é três vezes menor que a média de procedimentos realizados apenas pelo cirurgião cardiovascular – que não atua mais para rede pública após denunciar a negligência por parte da Prefeitura de Anápolis na autorização dos procedimentos.

A coluna bem que tentou, mas não conseguiu saber com exatidão quantas pessoas atualmente estão na fila do SUS para realizar esses procedimentos.

No entanto, eles não devem ser poucos tendo em vista só de marca-passo, um dos mais simples, esse número chega à quase 100.

Rápidas pediu para que a Prefeitura de Anápolis desse mais detalhes sobre a situação, mas não recebeu nenhuma resposta.

Delcimar Fortunato muda estratégia sobre áudio comprometedor

Fontes confidenciaram à Rápidas que Delcimar Fortunato (Avante) está com uma nova preocupação no caso do áudio onde diz ter comprado o apoio de colegas da Câmara: uma possível perícia na mídia.

Após negar a autoria, ele está correndo contra o tempo para descobrir como e quem vazou o áudio que veio a público na última sexta-feira (19).

Arquivado pedido de investigação contra Presídio Regional de Anápolis

O Ministério Público de Goiás (MPGO) arquivou a abertura de “Notícia de Fato Criminal” contra o tratamento dado aos presos no Presídio Regional de Anápolis.

No despacho que determinou o arquivamento, o promotor Bruno Henrique da Silva Ferreira argumentou que não há “mínimos elementos de prova ou de informação imprescindíveis para o início de uma apuração”.

Quase 60 mil famílias de Goiás recebem auxílio-gás do Governo Federal

O Governo Federal divulgou que 59,7 mil famílias em Goiás recebem o auxílio-gás, que a cada dois meses repassa o valor integral de um botijão para os beneficiários.

Deste total, cerca de 55 mil dos lares são chefiados por mulheres (91,8%).

Pai de Cristiano e Felipe Araújo tem contas desaprovadas no TRE-GO

Candidato a deputado federal em 2022, João Reis (MDB), pai dos cantores Cristiano e Felipe Araújo, teve as contas desaprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

O juiz relator do caso, Carlos Augusto Tôrres Nobre, também determinou que o réu pague cerca de R$ 183 mil de multa.

Nota 10

Para Netuno, boate de Anápolis que ficou na 45º posição no ranking de melhores boates de música eletrônica do Brasil.

O local é foi o único de Goiás a aparecer no levantamento da House Mag, revista brasileira especializada no segmento.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis, que não segue os critérios estabelecidos por ela mesmo para conceder vagas nos CMEI’s da cidade.

Mães escutadas pelo Portal 6 denunciaram a situação, que parece estar longe do fim.