Veja a lista de países que dá para viajar sem precisar tirar visto

Passaporte brasileiro ganhou respaldo no ranking dos países mais eficientes que não precisam de passar por toda aquela burocracia

Magno Oliver - 26 de janeiro de 2024

Passaporte brasileiro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um dos grandes sonhos de muitos brasileiros hoje em dia é de deixar o país, seja para morar fora, seja apenas para viajar.

A questão, porém, é que a crescente burocracia encontrada com a exigência de visto para alguns destinos acaba gerando certo desânimo para alguns.

É por isso que, para te deixar mais feliz, você sabia que existem mais de 100 países ao redor do mundo cuja possibilidade de entrar sem dores de cabeça com o documento é zero?

Para melhoras as coisas, ainda temos lugares que contam com a praticidade e rapidez de apresentação apenas de um documento de identidade com emissão de no máximo 10 anos.

Novidades em 2024

O Brasil, em 2024, agora ocupa o 17º lugar no ranking Henley Passport Index – que dá destaque para os países com passaportes mais eficazes para viagens internacionais.

Isso quer dizer que o viajante brasileiro agora pode entrar em 173 nações e territórios sem a exigência de apresentação antecipada de visto.

Confira abaixo a lista completa dos 173 países que o passaporte brasileiro pode entrar sem visto:

1. África do Sul

2. Albânia

3. Alemanha

4. Andorra

5. Angola

6. Anguilla

7. Antígua e Barbuda

8. Antilhas Francesas

9. Argentina

10. Armênia

11. Aruba

12. Áustria

13. Bahamas

14. Bahrein

15. Barbados

16. Belarus

17. Bélgica

18. Belize

19. Bermudas

20. Bolívia

21. Bonaire, Santo Eustáquio e Saba

22. Bósnia e Herzegovina

23. Botsuana

24. Bulgária

25. Burkina Faso

26. Burundi

27. Camboja

28. Catar

29. Cazaquistão

30. Chile

31. Chipre

32. Cidade do Vaticano

33. Colômbia

34. Coreia do Sul

35. Costa Rica

36. Croácia

37. Curaçao

38. Dinamarca

39. Djibouti

40. Dominica

41. Egito

42. El Salvador

43. Emirados Árabes Unidos

44. Equador

45. Eslováquia

46. Eslovênia

47. Espanha

48. Essuatíni

49. Estônia

50. Etiópia

51. Federação Russa

52. Fiji

53. Filipinas

54. Finlândia

55. França

56. Gabão

57. Geórgia

58. Gibraltar

59. Granada

60. Grécia

61. Groenlândia

62. Guatemala

63. Guiana

64. Guiné-Bissau

65. Haiti

66. Honduras

67. Hong Kong (Região Administrativa Especial da China)

68. Hungria

69. Ilhas Cayman

70. Ilhas Comores

71. Ilhas Cook

72. Ilhas de Cabo Verde

73. Ilhas Faroé

74. Ilhas Malvinas

75. Ilhas Marshall

76. Ilhas Palau

77. Ilhas Salomão

78. Ilhas Turcas e Caicos

79. Ilhas Virgens Britânicas

80. Indonésia

81. Irã

82. Irlanda

83. Islândia

84. Israel

85. Itália

86. Jamaica

87. Japão

88. Jordânia

89. Kiribati

90. Kosovo

91. Laos

92. Letônia

93. Líbano

94. Liechtenstein

95. Lituânia

96. Luxemburgo

97. Macau (Região Administrativa Especial da China)

98. Macedônia do Norte

99. Madagascar

100. Malásia

101. Malawi

102. Maldivas

103. Malta

104. Marrocos

105. Maurício

106. Mauritânia

107. Mayotte

108. Micronésia

109. Moçambique

110. Moldova

111. Mônaco

112. Mongólia

113. Montenegro

114. Montserrat

115. Namíbia

116. Nepal

117. Nicarágua

118. Niue

119. Noruega

120. Nova Caledônia

121. Nova Zelândia

122. Omã

123. Países Baixos

124. Panamá

125. Paraguai

126. Peru

127. Polinésia Francesa

128. Polônia

129. Portugal

130. Quênia

131. Quirguistão

132. Reino Unido

133. República Dominicana

134. Reunião

135. Romênia

136. Ruanda

137. Samoa

138. San Marino

139. Santa Helena

140. Santa Lúcia

141. São Cristóvão e Nevis

142. São Martinho

143. São Tomé e Príncipe

144. São Vicente e Granadinas

145. Senegal

146. Serra Leoa

147. Sérvia

148. Seychelles

149. Singapura

150. Somália

151. Sri Lanka

152. Suécia

153. Suíça

154. Suriname

155. Tadjiquistão

156. Tailândia

157. Tanzânia

158. Tchéquia

159. Território Palestino

160. Timor-Leste

161. Togo

162. Tonga

163. Trinidad e Tobago

164. Tunísia

165. Turquia

166. Tuvalu

167. Ucrânia

168. Uruguai

169. Uzbequistão

170. Vanuatu

171. Venezuela

172. Zâmbia

Por fim, 173. Zimbábue