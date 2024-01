Conheça o recanto de paz que viralizou por muitos pensarem que fica em Goiás

Nome semelhante de cidades "iludiu" goianos, que lamentaram a confusão: "estava até empolgado para ir"

Augusto Araújo - 27 de janeiro de 2024

Belezas em Rio Verde do Mato Grosso (MS). (Montagem: Captura/Instagram)

Uma cidade, que pode ser considerada um verdadeiro recanto de paz, acabou viralizando após ser confundida com uma “xará” que fica em Goiás.

Isso porque o município recebeu a denominação de Rio Verde, assim como a localidade no Sudoeste Goiano.

No entanto, esse “outro” Rio Verde tem “nome e sobrenome”: Rio Verde de Mato Grosso. E não se engane, apesar da denominação que pode acabar gerando uma nova confusão, a cidade fica no Mato Grosso do Sul (MS).

Sendo assim, a localidade acabou caindo nas graças dos goianos após uma postagem no Instagram da pousada Quedas D’Água, que fica no município sul-mato-grossense.

Na publicação, o estabelecimento mostra todas as belezas da região, com quedas d’água e piscinas naturais, dentre os atrativos oferecidos.

Contudo, nos comentários, os usuários só falaram da confusão em relação ao nome das cidades.

“Sou de Rio Verde Goiás, tava até empolgado pra ir kkkkkk depois vi que é no MS”, disse um, enquanto outra pessoa afirmou: “moro em Rio Verde (GO) a vida toda e nunca passei por esse lugar, uai. Fui iludido”.