Manifestantes jogam sopa no quadro da Mona Lisa, em Paris

Folhapress - 28 de janeiro de 2024

Quadro da Mona Lisa é atacado por manifestantes. (Foto: Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Manifestantes jogaram sopa neste domingo (28) na Mona Lisa, uma das obras de arte mais famosas do mundo, que fica sob um vidro blindado no Museu do Louvre em Paris.

Vídeo mostra duas pessoas atirando sopa na pintura do século 16. Eles passam por baixo do cordão de segurança e gritam pedindo “alimentação saudável e agricultura sustentável”. Ambos usavam uma camiseta com os dizeres “Resposta Alimentar”.

É pouco provável que a obra de Leonardo da Vinci tenha sofrido qualquer dano. Há mais de 50 anos, a Mona Lisa fica protegida sob um vidro transparente a prova de balas.

Essa não é a primeira vez que a Mona Lisa é atacada. Em 2022, um homem jogou bolo no quadro, dizendo aos presentes para “pensarem no planeta”. Na ocasião, ele foi detido e levado para atendimento psiquiátrico.