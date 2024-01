Aparecida de Goiânia anuncia abertura de mais de 800 vagas de emprego; confira

Dentre os destaques, estão os cargos de auxiliar de logística, operador de telemarketing e auxiliar de produção

Augusto Araújo - 29 de janeiro de 2024

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). (Foto: © Marcello Casal JrAgência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou a disponibilidade de 809 vagas de emprego em diversas áreas das empresas da cidade.

Os interessados podem procurar uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) para se candidatar.

O trabalhador deve apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar telefone para contato.

O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, nas unidades do Centro, SAC Cidade Administrativa, SAC Parque Flamboyant, SAC Vila Brasília, SAC Veiga Jardim, SAC Cidade Livre e SAC Polo Empresarial.

Já no Vapt-Vupt Garavelo e Vapt-Vupt Buriti Shopping, o atendimento ocorre das 08h às 17h, de segunda a sexta, e das 8h às 13h, aos sábados.

No Araguaia Shopping, o atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. Apenas nesta unidade é necessário agendamento no site do Vapt-Vupt.

Havendo a disponibilidade de uma vaga para o perfil do trabalhador, ele recebe uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista junto a empresa contratante.

Caso não encontre uma vaga para o seu perfil, o interessado pode acessar o site da Secretaria do Trabalho de Aparecida novamente e conferir as oportunidades quando houver atualizações.

Confira a seguir a lista de vagas: