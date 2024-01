Elisabeth Moss, de ‘The Handmaid’s Tale’, anuncia que está grávida pela primeira vez

Artista, de 41 anos, usou um vestido preto justo e respondeu, de maneira descontraída, se a barriga era verdadeira ou se ela era apenas muito comprometida com o trabalho

Folhapress - 31 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/ Youtube)

Já com um barrigão, Elizabeth Moss anunciou que está grávida de seu primeiro filho. A atriz participou do programa do apresentador americano Jimmy Kimmel, exibido na noite de terça-feira (30).

A artista, de 41 anos, usou um vestido preto justo e respondeu, de maneira descontraída, se a barriga era verdadeira ou se ela era apenas muito comprometida com o trabalho. “Um pouco dos dois. Está indo tudo bem, tive muita sorte”, contou.

Ela é mais conhecida pela atuação em “The Handmaid’s Tale”, série que se passa em um futuro distópico em uma nação teocrática ultraconservadora chamada Gilead. As personagens não possuem direitos e nem poder de escolha quanto à reprodução.

Elizabeth também atuou em “Mad Men” (2015) e ao lado de Wagner Moura em “Iluminadas” (2022). Discreta em relação a vida pessoal, a artista não citou o nome do pai do bebê.