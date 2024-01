‘Pensei que eu sabia viver a vida até conhecer o Brasil’, diz dinamarquesa em vídeo que viralizou

Em perfil no Tiktok, ela posta conteúdos exaltando a cultura e a música brasileira

Folhapress - 31 de janeiro de 2024

Imagem mostra influencer dinamarquesa. (Foto; Reprodução)

A cantora e influenciadora dinamarquesa Frederikke Palmgren, conhecida pelos brasileiros como Fefe Life, viralizou nas redes sociais após dizer que conhecer o Brasil “estragou sua vida”.

Em seu perfil no Tiktok, ela posta conteúdos exaltando a cultura e a música brasileira -principalmente o funk, ritmo pelo qual se apaixonou e chegou a gravar algumas faixas.

No vídeo que viralizou, intitulado “POV [point of view, ou ponto de vista]: Brasil estragou sua vida”, ela relata que em seu país as pessoas são menos amigáveis, e as ruas, mais vazias.

“Antes de conhecer o Brasil, eu estava satisfeita com minha vida. Eu pensei que eu sabia como viver a vida. Mas aí, fui no Brasil [sic]. Vi pessoas se falando na rua, música na rua, pessoas falando alto, crianças desconhecidas brincando juntas, pessoas me convidando para o churrasco, samba, funk, sertanejo, pessoas que dançam onde quiserem, pessoas falando comigo no ‘busão’, pessoas falando comigo na rua, na academia. Farofa, arroz e feijão, suco tropical”, enumera.

“Eu conheci tudo isso e voltei ao meu país, onde a diversão é andar no cemitério. Onde festa é todo mundo sentado, onde a música não é nacional, onde ninguém se fala, onde só tem amigos que você conheceu desde criança. E eu comecei a ver como era melhor no Brasil”, desabafou.

“Eu vi que ia ser muito difícil voltar a ter minha vida normal aqui, com a informação que eu tinha”, diz Fefe no final do vídeo, emocionada. “Brasil, ladrão, roubou meu coração. Vou voltar a andar no cemitério, tchau”, se despede ela, que de fato estava em um cemitério gravando o vídeo.

Nos comentários, os usuários da rede social deram apoio a Fefe e a incentivaram a dançar sozinha e fazer sua própria festa. “Volta gringa, Brasil gosta de você”, escreveu um tiktoker.

“Morei na Itália e na Inglaterra. Economicamente é melhor, mas a vida é bem mais triste, as pessoas são fechadas, menos amigáveis”, comentou outro. “É louco né, muito diferente”, respondeu Fefe.

“Sou portuguesa, não conheço o Brasil mas já ouvi falar que é exatamente como ela fala”, comentou uma seguidora. “Quando ela falou farofa, não aguentei”, se divertiu outra.