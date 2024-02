Irmãs agridem funcionária de terminal em Goiânia após serem flagradas “pulando catraca”

Equipe de segurança do local teve de conter as jovens até chegada da PM

Davi Galvão - 02 de fevereiro de 2024

Confusão ocorreu no Terminal Praça A. (Foto: Wildes Barbosa)

Na tentativa de adentrar no Terminal da Praça A, em Goiânia, sem passar pela catraca, uma jovem de 20 anos e a irmã, menor de idade, agrediram uma funcionária do local, de 39 anos, após terem os planos frustrados. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (02).

A dupla tentava entrar no local sem efetuar o pagamento, entretanto, foram flagradas por uma mulher que trabalhava no terminal, que alertou a equipe de segurança.

As jovens então foram conduzidas novamente até a entrada, onde pagaram o bilhete. Porém, já dentro das instalações, as duas teriam resolvido tirar satisfações com a funcionária, que estava no banheiro feminino, agredindo a trabalhadora.

Os seguranças do local tiveram que conter fisicamente as irmãs até a chegada da Polícia Militar (PM). Ainda no terminal, elas teriam confirmado às autoridades que o motivo das agressões teria sido o fato de terem sido denunciadas pela funcionária.

Diante dos fatos, todas as envolvidas e mais uma testemunha foram encaminhadas até a Central de Flagrantes, onde o caso será investigado.