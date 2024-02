Menino de 3 anos fica preso em máquina de pegar pelúcias na Austrália

Um menino de 3 anos ficou preso no interior de uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia, em um shopping center na Austrália, e teve que ser retirado com a ajuda da polícia.

Um vídeo publicado pela polícia de Brisbane no X (antigo Twitter), na quarta-feira (31), mostra o menino, identificado como Ethan, sentado entre os bichinhos de pelúcia enquanto aguardava ser resgatado. Segundo os agentes, ele aproveitou um momento de distração do pai para se esgueirar pelo compartimento de saída dos bichinhos.

O pai do menino, Timothy Hopper, disse que seu filho desapareceu ao entrar no distribuidor de prêmios da máquina e surgiu dentro dela em “uma fração de segundo”. “Eu não tive nenhuma chance de reagir, foi inacreditável o quão rápido ele entrou”, disse à Australian Broadcasting Corporation.

O incidente ocorreu em um shopping center no subúrbio de Capalaba, em Brisbane. A polícia disse que Ethan entrou na máquina “em busca do prêmio final”, mas não conseguiu voltar.

No vídeo é possível acompanhar os familiares instruindo Ethan a ficar de costas em um canto e cobrir os olhos enquanto os policiais quebravam o vidro para libertá-lo. Os agentes elogiaram o garoto, que permaneceu calmo e não chorou em momento algum.

Ao sair da máquina, Ethan foi recebido com aplausos por sua família. Um dos policiais chegou a brincar com ele, dizendo: “Você ganhou um prêmio! Qual você quer?”

Ethan and the Police: 1

Claw Machine: 0

Police were called in to rescue the adventurous Ethan, who had crawled up into a toy machine at a Capalaba shopping centre on Saturday. pic.twitter.com/E7szqYznjI

— Queensland Police (@QldPolice) January 31, 2024