3 signos que vão ter em fevereiro o melhor mês para jogar e ganhar na loteria

Planeta da sorte estará contribuindo para que algumas pessoas recebam grandes bênçãos

Gabriella Licia - 03 de fevereiro de 2024

(Foto: Divulgação/Fenae)

As notícias são excelentes para quem está tentando jogar na loteria e tirar a sorte grande, já que haverão alguns signos que vão ter em fevereiro o melhor mês para conquistar a vitória em apostas.

Graças a Júpiter, planeta da sorte, será possível que algumas pessoas se encontrem recebendo bênçãos jamais vivenciadas anteriormente. Mas para isso, é fundamental ter fé e arriscar com os bilhetes.

Na hora de escolher os números, é bom avaliar ainda quais as melhores opções de acordo com a numerologia. A crença esotérica explica quais os algarismos especiais de cada pessoa.

Ficou curioso e quer entender melhor quais são esses signos? Então confira a lista abaixo. Caso o seu Sol, ascendente ou Júpiter esteja listado, confie mais e arrisque! Olha só!

3 signos que vão ter em fevereiro o melhor mês para jogar e ganhar na loteria:

1. Gêmeos

Os geminianos já estão cientes que este ano de 2024 será uma virada de chave na sorte. Isso porque logo mais em breve, no mês de maio, o planeta Júpiter entrará em Gêmeos. Mas engana-se quem pensa que precisará esperar para provar o gostinho de vitória.

As pessoas com Sol, ascendente ou Júpiter nesse signo podem se arriscar mais vezes neste semestre, pois as chances de vencer o que se proporem a competir são grandes.

2. Leão

Os leoninos também estão em um momento de sucesso e muita sorte. Aproveitem o cenário para apostar nos números especiais. Pensem bem antes de escolherem.

Não desperdicem as chances por receio.

3. Aquário

Por último, outros grandes sortudos serão os aquarianos, que poderão apostar com tudo nos bilhetes de loteria – principalmente em fevereiro. Isso porque o Sol está em Aquário.

Com isso, esses nativos poderão conquistar grandes coisas. Não dá para ser cético logo agora.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!