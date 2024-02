Pastor acusado de roubar mais de R$ 6 milhões apresenta justificativa

Religioso garantiu que estava ajudando fiéis a conseguirem um "milagre financeiro"

Magno Oliver - 03 de fevereiro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

O Tribunal Distrital de Denver moveu uma ação contra o pastor americano Eligio Regalado que enfrenta acusações de fraude civil por supostamente cometer um crime contra seus fiéis.

Segundo o processo movido pelo Gabinete do Procurador-Geral do Colorado, ele supostamente fraudou US$ 1,3 milhões de dólares (cerca de mais de R$ 6 milhões de reais) em doações por meio de criptomoedas “sem valor”.

A criptomoeda era oferecida por meio da plataforma Kingdom Wealth Exchange e era promovida pelo próprio casal.

De acordo com Regalado e sua esposa Kaitlyn, em depoimento à Divisão de Valores Mobiliários do Colorado, o modelo, chamado INDXcoin, foi “Deus que lhes disse que as pessoas ficariam ricas se investissem.”

Após o caso vir à tona nas mídias e o acusado ser exposto ao público, o pastor insistiu que foi “o Senhor que lhe disse para fazer isso”, em vídeo publicado no Youtube.

O religioso também alegou que ele e a companheira embolsaram US$ 1,3 milhão (mais de R$ 6 milhões de reais aproximadamente).

“Dos 1,3 [milhões de dólares], meio milhão de dólares foram para o IRS [Internal Revenue Services] e algumas centenas de milhares de dólares foram para a remodelação de uma casa que o Senhor nos disse para fazer ”, disse o religioso em entrevista à revista People.

O Comissário de Valores Mobiliários do Colorado, Tung Chan, afirmou que Regalado aproveitou da confiança de sua comunidade religiosa e emitiu avisos sobre a necessidade de ceticismo no mundo das criptomoedas.

O homem ainda suplicou aos seguidores que “não se irritem” com os procuradores federais que o investigam e manifestou a esperança de que um “milagre financeiro” e até divino acontecessem para que ele pudesse recuperar o seu dinheiro.

Por fim, agora pastor e esposa vão enfrentar as acusações no Tribunal Distrital de Denver, na segunda semana de Fevereiro.

Confira o vídeo completo do depoimento: