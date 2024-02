Aberto concurso público em Goiás com mais de 600 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com jornadas de trabalho de até 200 horas por mês

Augusto Araújo - 04 de fevereiro de 2024

Candidatos realizando prova de concurso. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Cristalina, município da região leste de Goiás, divulgou o edital para um novo concurso público.

Com salários que chegam a R$ 4.312,59, são 883 vagas, sendo 260 oportunidades para início imediato, além de outras 423 para cadastro de reserva.

As vagas são destinadas para candidatos dos níveis fundamental, médio e superior, com jornadas de trabalho de até 200 horas por mês.

As inscrições, que devem ser realizadas pelo site do Instituto Ibest, se iniciam no dia 1º de março, com prazo final no dia 31 do mesmo mês.

Para se inscrever, é necessário pagar uma taxa conforme o nível exigido pelas vagas: R$ 50 para o nível fundamental, R$ 70 para cargos de nível médio e R$ 95 para nível superior.

A previsão é que as provas aconteçam no dia 28 de abril. Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas.

Confira as vagas ofertadas no concurso:

Assistente Social Escolar

Fonoaudiólogo Escolar

Nutricionista Escolar

Professor – PII – Pedagogia

Professor – PII – Pedagogia – Distrito de Campos Lindos

Psicólogo Escolar

Terapeuta Ocupacional Escolar

Assistente de Educação

Assistente de Educação – Distrito de Campos Lindos

Auxiliar de Serviços Gerais Escolar

Auxiliar de Serviços Gerais Escolar – Distrito de Campos Lindos

Merendeiro Escolar – Distrito de Campos Lindos

Vigia Escolar

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.