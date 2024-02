Conheça país perto do Brasil que não exige visto e entrega experiência digna de Dubai

Local é moderno, conta com praias extraordinárias e oferece passeios inesquecíveis para visitantes

Davi Galvão - 04 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Com praias paradisíacas, arranha-céus de cair o queixo, uma vida noturna bastante agitada e vistas deslumbrantes, o Panamá tem encantado turistas que sonham com uma experiência ao estilo Dubai.

Brasileiros podem conhecer o país sem visto por até 90 dias, período de tempo suficiente para comprovar as inúmeras maravilhas com os próprios olhos.

O paraíso nas Américas, que liga a parte Central do continente com a Sul, conta com uma capital extremamente memorável, que leva o nome de Cidade do Panamá e é moderna, cercada pelo Oceano Atlântico e pelo artificial canal do Panamá.

Casco Viejo, espaço histórico do centro urbano, é famoso pelos pontos de referência da era colonial, como o Palácio Presidencial neoclássico e plazas preenchidas com buganvílias, repletas de cafés e bares.

A Cinta de Costera, famosa orla da Cidade do Panamá, também é parada obrigatória no cronograma da viagem. Com 8 km de calçadão, é possível ter uma vista única da cidade, além do tradicional letreiro com o nome do Panamá, ponto de fotos disputado entre os visitantes.

Outro destino imperdível é a praia de San Blass, a 14 Km da capital. Com poucos habitantes, é um lugar com paisagens belíssimas e um mar azul, além de bastante sossegado ideal para que gosta de relaxar.

Além disso, é impossível visitar o local e não conhecer o famoso Canal do Panamá, construído em 1914. Muito além de apenas contemplar a vista e o passar das embarcações, ainda é possível realizar passeios de barco e garantir vários registros nessa imensa obra.