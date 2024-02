Apoio de Lula em Anápolis seria rechaçado por 64% dos anapolinos, indica Paraná Pesquisas/Portal 6

Chama atenção, porém, é que o candidato do PT na cidade aparece na pesquisa com 43,5% de votos

Rafaella Soares - 08 de fevereiro de 2024

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Simulação realizada pela Paraná Pesquisas/Portal 6, divulgada nesta quinta-feira (08), aponta que o anapolino voltou a viver uma contradição quando o assunto é definir o voto para Prefeitura de Anápolis.

Isso porque os números mostram que 64,0% dos eleitores jamais votariam em uma indicação de candidato feita pelo atual presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Ainda neste cenário, 20,4% dos entrevistados afirmaram que poderiam votar em uma indicação do chefe do Executivo Federal, enquanto 12,6% com certeza votariam e 3,0% não souberam responder.

Chama atenção, porém, é que o candidato do PT na cidade, Antônio Gomide, aparece na pesquisa com 43,5% dos votos e também levaria a eleição em segundo turno contra todos outros possíveis adversários.

Contratada pelo Portal 6, a Paraná Pesquisas foi às ruas de Anápolis entre os dias 02 e 07 de fevereiro e ouviu pessoalmente em todas as regiões da cidade um total de 800 eleitores acima de 16 anos.

Essa alta amostragem permite que o índice de confiança do levantamento seja de 95% e a margem de erro 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-00673/2024.