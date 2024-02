Paraná Pesquisas/Portal 6: Gomide, Pedro Sahium e Major Vitor Hugo têm rejeições mais altas

Apontado como nome preferido para levar o pleito, petista também lidera o ranking de candidatos mais desaprovados

Rafaella Soares - 08 de fevereiro de 2024

Antonio Gomide, Pedro Sahium e Major Vitor Hugo. (Imagens: Reprodução)

A nova rodada da Paraná Pesquisas/Portal 6, divulgada nesta quinta-feira (08), simulou ainda o índice de rejeição de nomes que podem concorrer ao cargo de prefeito de Anápolis.

No topo dos candidatos com maior porcentagem de votos para ser eleito, Antônio Gomide (PT) também lidera o ranking de maior rejeição por parte dos eleitores, com 34,6%.

Atrás do petista está o historiador e ex-prefeito de Anápolis, Pedro Sahium (PDT), que é desaprovado por 17,1% do eleitorado.

O terceiro lugar entre os maiores índices de rejeição é ocupado por Major Vitor Hugo (PL), que pontuou 15,6%.

Aparecem na sequência Amilton Filho (MDB) – 11,9%, Leandro Ribeiro (PP) – 10,6%, Márcio Cândido (PSD) – 9,9%, Eugênio Lourenço Dias (PSOL) – 8,9%, Márcio Corrêa (MDB) – 8,9%, Hélio Lopes (PSDB) – 8,1%, e Kim Abrahão (NOVO) – 7,2%.

Contratada pelo Portal 6, a Paraná Pesquisas foi às ruas de Anápolis entre os dias 02 e 07 de fevereiro e ouviu pessoalmente em todas as regiões da cidade um total de 800 eleitores acima de 16 anos.

Essa alta amostragem permite que o índice de confiança do levantamento seja de 95% e a margem de erro 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-00673/2024.