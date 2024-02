Paraná Pesquisas/ Portal 6: Sem Major Vitor Hugo, Márcio Corrêa é o que mais cresce e se isola no segundo lugar

Empresário chega a 20,8% das intenções de voto e tem praticamente o triplo do que alcança o vereador Leandro Ribeiro

Rafaella Soares - 08 de fevereiro de 2024

Márcio Corrêa, pré-candidato a prefeito. (Foto: Divulgação)

A nova rodada da Paraná Pesquisas/Portal 6, divulgada nesta quinta-feira (08), simulou também um cenário de disputa pela Prefeitura de Anápolis sem o nome do ex-deputado federal Major Vitor Hugo (PL). Isso porque o bolsonarista considera fortemente ser candidato a vereador na capital.

Com a ausência do militar na cartela, quem mais se beneficia é o suplente de deputado federal Márcio Corrêa (MDB). O empresário chega a 20,8% das intenções de voto e se isola na segunda posição com praticamente o triplo do que alcança o vereador Leandro Ribeiro (PP), que aparece com 7,1%.

O deputado estadual e ex-prefeito Antônio Gomide (PT) lidera com 45,6% e seria eleito ainda no primeiro turno, considerando os votos válidos, caso a eleição fosse agora.

Veja os números na íntegra a seguir com os demais nomes apresentados aos eleitores entrevistados pela Paraná Pesquisas.

Antônio Gomide (PT) – 45,6%

Márcio Corrêa (MDB) – 20,8%

Leandro Ribeiro (PP) – 7,1%

Pedro Sahium (PDT) – 5,6%

Márcio Cândido (PSB) – 4,9%

Hélio Lopes (PSDB) – 2,6%

Kim Abrahão (Novo) – 1,1%

Eugênio Lourenço Dias (PSOL) – 0,4%

Não sabe/ Não respondeu – 4,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo – 7,2%

Contratada pelo Portal 6, a Paraná Pesquisas entrevistou 800 pessoas de forma presencial entre os dias 02 e 07 de fevereiro e tem como margem de erro 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-00673/2024