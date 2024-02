Veja quem subiu e quem caiu na 2ª rodada da Paraná Pesquisas/Portal 6 para prefeito de Anápolis

Márcio Corrêa e Major Vitor Hugo foram alguns dos destaques do novo levantamento

Caio Henrique - 08 de fevereiro de 2024

Márcio Corrêa e Major Vitor Hugo, pré-candidatos à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Edição/ Portal 6)

De forma geral, Márcio Corrêa (MDB) foi o pré-candidato à Prefeitura de Anápolis que mais cresceu entre os dois levantamentos encomendados pelo Portal 6 junto ao Paraná Pesquisas.

Na primeira edição, de agosto de 2023, ele apareceu com variações de intenções de voto entre 9,3% e 11,4% – a depender do cenário da competição.

Já nesta nova pesquisa, de fevereiro de 2024, Márcio Corrêa chegou a registrar 13,4% e 20,8% – sendo esta última em uma cartela onde Major Vitor Hugo (PL) não era uma opção.

Antônio Gomide (PT) foi outro que cresceu nas estatísticas, superando a margem de erro e chegando à marca de 45,6% em um dos cenários. Na última edição, o melhor índice do ex-prefeito havia sido de 41,2%.

Mais um destaque positivo foi Pedro Sahium (PDT), que não figurou na primeira pesquisa – por ainda não ter se apresentado como pré-candidato – mas apareceu pontuando nesta segunda sondagem.

Por outro lado, Major Vitor Hugo (PL) e Leandro Ribeiro (PP) foram os que mais tiveram flutuações negativas dentro das estatísticas.

O primeiro variou entre 19% e 23,6% no ano passado. Porém, ficou limitado a 16% das intenções no melhor cenário pessoal (sem Márcio Corrêa) dentro da nova pesquisa. Já em uma cartela com o emebedista, Vitor Hugo registrou um percentual de 14,9%.

Já Leandro Ribeiro (PP), que chegou a ter 12,5% das intenções na edição anterior, sequer chegou aos dois dígitos nesta nova ronda, tendo 7,1% como o maior percentual – sem a presença de Major Vitor Hugo (PL) e Amilton Filho (MDB).

O atual vice-prefeito, Márcio Cândido (PSD), também apresentou uma queda discreta, saindo de 6,1% para 4,9%.

Amilton Filho (MDB), por sua vez, manteve a média, com pequenas variações dentro dos mesmos 10%.

Contratada pelo Portal 6, a Paraná Pesquisas foi às ruas de Anápolis entre os dias 02 e 07 de fevereiro e ouviu pessoalmente em todas as regiões da cidade um total de 800 eleitores acima de 16 anos.

Essa alta amostragem permite que o índice de confiança do levantamento seja de 95% e a margem de erro 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-00673/2024.