Confeiteira recebe pedido de cliente para chá revelação inacreditável e viraliza: “pagando bem, que mal tem?”

De acordo com a profissional, a mãe já sabia o sexo do bebê, mas precisava revelar à família um novo segredo

Magno Oliver - 09 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução / Tik Tok / Confeitariadaleh)

Uma situação um tanto quanto inusitada de um pedido de bolo para uma confeiteira deu o que falar no TikTok e viralizou na internet.

Dessa vez, tratava-se de um pedido bem incomum de uma cliente grávida que decidiu fazer um chá revelação de paternidade da sua filha.

“A cliente encomendou um bolo para revelar quem é o pai da criança. E, sim, que loucura, fazer um bolo para revelar quem é o pai da criança. Mas, se a pessoa me paga, eu faço até bolo revelação de traição, não tem problema. Pagando bem, que mal tem?”, iniciou ela no vídeo, publicado no TikTok.

Em seguida, ela conta que a cliente está à espera de uma menina e que um dos três homens com potencial de ser o pai acabou não comparecendo à festa, somente os outros 2.

“Então, essa cliente estava em dúvida de quem era o pai do filho dela. Ou melhor, da filha. Porque como vocês podem ver, tem uma camada de chantily rosa, porque já ia aproveitar pra revelar que era uma menina. E quando ela me falou, eu achei que era brincadeira. Já fiz bolo pra divórcio, mas pra revelação de pai, eu nunca fiz”, narra a confeiteira.

“Mas enfim, fiz o bolo do jeito que ela me pediu, e eu soube depois que um dos supostos pais não foi, só foram os outros dois. E um deles queria muito ser pai. A festa estava rolando, igual a uma festa de aniversário. O que revelaria a paternidade era um balão com o nome do pai”, continuou a profissional.

Logo depois, ela conta como se deu o desfecho da história envolvendo o quarteto. Na segunda parte da narrativa, a profissional dos doces contou que o resultado mostrou que o pai da criança era justamente o cara que não tinha ido à festa, com nome de Lucas.

“Era o que mais falava que o filho não era dele, que não existia a possibilidade de ele ser pai, que eles só tinham ficado uma vez”, reforça no vídeo.

