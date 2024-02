Evento em Anápolis promete transportar jogadores diretamente para a Idade Média; entenda

Oportunidade não será exclusiva dos amantes do gênero e também promete diversão com outros jogos de tabuleiro e de cartas

Davi Galvão - 09 de fevereiro de 2024

Jogos de RPG serão uma das principais atrações do dia. (Foto: Reprodução/Wizards of the Coast)

Em um dia repleto de jogos de tabuleiro, cartas e muita comida boa, os anapolinos já podem separar o próximo domingo (11) para uma programação especial, que vai ser um prato cheio para os amantes do mundo geek – e também aqueles que buscam a oportunidade certa de conhecê-lo.

Para os mestres de mesa e aventureiros de plantão, é a chance perfeita de juntar todo o grupo e se preparar para mais uma campanha. Isso porque, dentre as atrações do evento, estarão os tradicionais role-playing games, mais conhecidos como RPG, em que os jogadores fingem serem personagens e criaturas famosas dentro de uma ficção que se adapta a cada jogada.

Idade Média, robôs e mundos pós-apocalípticos são alguns dos cenários clássicos da jogatina.

Jogos de tabuleiro e de cartas, que também são queridinhos de grande parte da população, também são presença garantida.

Marcadas para ter início às 14h, as atividades irão se estender até 22h, no Burgeek, localizado na rua Odorico da Silva Leão, número 36, no bairro Jundiaí – bem em frente ao Parque Ipiranga.

Para participar, não é preciso já ter experiência com jogos do tipo, sendo o momento perfeito para, quem tiver interesse, aprender um pouco mais sobre este universo.

A entrada será mediante o pagamento de R$ 25 reais, taxa esta que será convertida em consumação dentro do próprio local, que estará oferecendo porções de fritas, hambúrgueres e milkshakes aos participantes.