Anápolis terá pré-estreia do filme Bob Marley: One Love

Obra retrata adversidades que "Rei do Reggae" teve de superar para se tornar uma lenda da música

Ruan Monyel - 10 de fevereiro de 2024

Imagem promocional do filme Bob Marley: One Love. (Foto: Divulgação/ Paramount Pictures Germany)

Nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, o Cine Prime realiza a pré-estreia de “Bob Marley: One Love”. No filme, o jamaicano Bob Marley supera as adversidades para se tornar um dos músicos mais famosos do mundo.

O filme é protagonizado por Kingsley Ben-Adir e Lashana Lynch, realizado por Reinaldo Marcus Green (de “Monsters and Men” e “King Richard: Para Além do Jogo”) e produzido por Rita Marley junto com os filhos Ziggy e Cedella Marley e o ator Brad Pitt.

Cantor e compositor, Bob Marley é conhecido como o “Rei do Reggae”, com mais de 75 milhões de discos vendidos. O jamaicano se encantou com o futebol apresentado pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, e viu em Pelé um ídolo, tendo carinho especial pelo Santos.

Em sua única viagem ao Brasil, em 1980, Bob Marley foi presenteado com uma camisa do clube antes de uma partida com outros músicos e ex-jogadores, no Rio de Janeiro (RJ). Julian Marley, filho da lenda, revelou que toda a família é fã do Santos.

“Bob Marley: One Love” celebra a vida e a música do ídolo do reggae, que inspirou gerações por meio de sua mensagem de amor e união. Distribuído pela Paramount Pictures, o longa tem direção de Reinaldo Marcus Green, produção executiva de Brad Pitt, e é estrelado por Kingsley Bem-Adir, que interpreta Bob Marley, e Lashana Lynch, no papel de Rita Marley, esposa do cantor.

SERVIÇO:

PRÉ ESTREIA BOB MARLEY: ONE LOVE

Datas: 12, 13 e 14 de fevereiro

Sessão: 19h