Conheça castelo com origens europeias escondido no interior de Goiás

Edifício foi construído há mais de 100 anos e possui arquitetura preservada até os dias atuais

Thiago Alonso - 11 de fevereiro de 2024

Foto: Reprodução

Imagine um lugar onde o passado e o presente se encontram, história e a cultura se misturam, onde a beleza e o encanto se revelam.

Esse lugar existe, e se chama Urutaí, uma pequena cidade em Goiás que guarda uma surpresa um tanto quanto encantada: o Castelinho de Urutaí.

Esse edifício histórico foi construído em 1918 por dois irmãos espanhóis imigrantes que vieram parar no interior do Planalto Central.

O Castelinho tem uma arquitetura inspirada em elementos clássicos europeus, com torres, janelas e portas em arco, e um belo jardim.

Toda essa beleza leva vários visitantes para a cidade, que fica no interior do estado, e é um dos principais pontos turísticos do pequeno e gracioso município de 3,5 mil habitantes.

O castelo fica dentro do campus do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) de Urutaí.

Apesar de toda a história, a construção se encontra em estado precário e precisando de restauração.

Em 2015, por meio de um ofício enviado ao Instituto do Património Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o IF Goiano, solicitou uma vistoria para tentativa de tombamento, devido a sua representatividade à comunidade local. Pedido este que, foi negado pelo órgão.

Em nota ao Diário de Aparecida, O IPHAN disse que reconhece a importância do Castelinho para Goiás e para a cidade, mas que proteção por tombamento exige recursos e, neste momento, está sendo priorizada a manutenção dos bens já tombados.