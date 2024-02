Kanye West usa músicas de Ozzy e Donna Summer sem permissão em novo disco

Música em questão é "Good (Don't Die)", do novo álbum conjunto lançado por ele com Ty Dolla $ign, "Vultures 1"

Folhapress - 11 de fevereiro de 2024

(Foto: Captura/Youtube)

Um comunicado publicado neste sábado na conta oficial do Instagram de Donna Summer afirma que Kanye West usou uma interpolação não autorizada do sucesso da cantora, “I Feel Love”.

“Kanye West pediu permissão para usar a música de Donna Summer ‘I Feel Love’, mas foi negado… Ele mudou as palavras, fez alguém regravar ou usou IA [Inteligência Artificial], mas é ‘I Feel Love’… violação de direitos autorais!!!” diz o post.

A música em questão é “Good (Don’t Die)”, do novo álbum conjunto lançado por West com Ty Dolla $ign, “Vultures 1”. A faixa começa com a letra “Ooh, I’m alive, I’m alive, I’m alive, I’m alive”, que parece estar na melodia de “I Feel Love” de Summer.

A reclamação pública ocorre após Ozzy Osbourne alegar que Kanye West também usou uma amostra de Black Sabbath em seu novo álbum sem permissão.