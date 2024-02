Com esses dois ingredientes, você consegue se livrar da gordura na Air Fryer

É hora de arregaçar as mangas e colocar essa tática em prática

Anna Júlia Steckelberg - 12 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Cá entre nós: não tem nada pior do que se deparar com aquela gordura na Air Fryer, né?

Aquela sujeira impregnada e difícil de sair parece ser o nosso maior terror, porque exige que lavemos a fritadeira pelo menos umas três vezes para se livrar do sebo.

Bom, mas fora esse trabalho todo para a limpeza, ainda tem os danos ao eletrodoméstico. Esse acúmulo de gordura acaba comprometendo o desempenho da Air Fryer, além de ocasionar odores indesejados durante o cozimento dos alimentos. Terrível, né?

Será que há um jeito de limpar esse equipamento em pouco tempo e ainda assim se livrar da gordura?

Fomos atrás da solução para esse problema!

Com esses dois ingredientes, você consegue se livrar da gordura na Air Fryer:

Para essa técnica vamos associar os dois maiores coringas de toda casa quando o assunto é limpeza: bicarbonato de sódio e vinagre!

Para isso, em uma tigela, misture cerca de duas colheres de sopa de bicarbonato e cubra com vinagre. A quantidade via no “olhômetro” mesmo.

Feito isso, acrescente água aos poucos até tudo virar um líquido bem homogêneo.

Vamos a ação!

A primeira coisa é desmontar a Air Fryer, para isso tire todas as peças removíveis, no caso a bandeja ou o cesco

Agora, com uma escova de dentes velha, esfregue a misturinha por todo equipamento, até mesmo na resistência.

Finalize o processo com um pano umedecido com mais vinagre. Repita esses passos quantas vezes for necessário para acabar com a sujeira.

Certifique que tudo está limpo e, ao final, enxague e lave como de costume, até mesmo a resistência.

Deixe que o aparelho secar bem antes de usar e voilà! Livre de gordura!

