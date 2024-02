⁠Quem tem essas moedas pode receber até R$ 40 mil

Itens raros são muito procurados por colecionadores e, se você tiver sorte, pode conseguir um bom dinheiro

Gabriella Licia - 13 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Já pensou em conferir as moedas e descobrir que pode receber até R$ 40 mil por pura sorte? Pode parecer até história falsa, mas saiba que existem alguns modelos que podem ser muito valiosos para os colecionadores.

Isso porque algumas foram fabricadas em edições limitadas, como por exemplo as moedas personalizadas com a temática das Olimpíadas de 2016, realizadas no Rio de Janeiro.

Para os colecionadores, elas podem valer muito. Inclusive, as negociações podem ser feitas em sites online, de forma simples.

Sabendo disso, é bom conferir os bolsos, mochilas e gavetas e procurar alguma moeda diferente de R$ 1. Isso pode garantir uma boa bolada, caso a sorte esteja ao seu lado e encontre um item raro.

Para entender melhor quais são elas, confira logo abaixo!

1. Moeda “perna de pau”

Fabricada em meados de 2014, a moeda representando a corrida paralímpica, com prótese na perna, foi altamente valorizada entre os colecionadores, podendo ter o preço variado entre R$ 8 mil e R$ 20 mil.

Nas redes sociais é possível ver diversos internautas explicando sobre a raridade do metal. Além disso, ela precisa ser bifacial, ou seja, apresentar o desenho dos dois lados da moeda.

O estado de conservação do item também é um fator determinante para o preço do objeto.

2. Moeda beija-flor bifacial

Essa edição foi uma homenagem aos 25 anos do Plano Real no Brasil, em 2019. Para valer R$ 20 mil, o beija-flor precisa constar nos dois lados do metal, além de conter “1994 – Brasil – 2019” na parte inferior da moeda.

Assim como na outra, o bom estado de conservação é fundamental na hora de ser precificada.