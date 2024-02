Milton Leite substitui Ricardo Nunes e entrega troféu para Mocidade Alegre

Prefeito Ricardo Nunes (MDB) que foi vaiado na primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi

Folhapress - 13 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O prefeito Ricardo Nunes (MDB) que foi vaiado na primeira noite de desfiles no Sambódromo do Anhembi, não apareceu na cerimônia de premiação do Carnaval, nesta terça-feira (13).

O troféu da campeã Mocidade Alegre foi entregue pelo presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil).

A narradora do evento anunciou que Leite iria substituir Nunes.

Segundo apurou a reportagem, já havia sido decidido que ele não faria a entrega, pois a cerimônia de premiação não constava na sua agenda.