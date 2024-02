Conheça o país que tem passeios inacreditáveis e brasileiros entram sem visto

Local é conhecido por abrigar trilhas, montanhas e parque com mais de 400 lagoas cristalinas

Gabriella Pinheiro - 14 de fevereiro de 2024

Peru (Foto: Youtube)

Muito além de Machu Picchu – conhecida cidade do império inca -, o Peru é um país capaz de surpreender os visitantes pelos passeios turísticos inacreditáveis. Para a sorte dos brasileiros, é possível ainda adentrar na localidade estrangeira sem visto.

As paisagens cercadas por uma ampla vegetação, aliada à presença de montanhas e lagos com águas cristalinas são alguns dos pontos chaves que enriquecem e atraem pessoas de diferentes partes do mundo.

Uma das principais atrações do país é o Parque Nacional Huascarán, que fica na cidade de Huaraz, e é responsável por abrigar paisagens singulares e de tirar um fôlego, contendo os mais altos picos do país, além de 400 lagoas.

Por lá, é possível aproveitar a Laguna 69, que é uma lagoa glaciar – ou seja, formada a partir do degelo da neve das montanhas em volta – o que torna as águas puras e de uma coloração azul intensa.

O cenário ainda é enriquecido pela cordilheira nevada – a Cordilheira Branca – ponto onde as cachoeiras de água escorrem até a base da lagoa.

Outro ambiente que parece uma miragem são as águas turquesas de Millpu, que ficam no distrito de Huancaraylla, povoado de Circamarca a aproximadamente 120km de Ayacucho.

Para avistar a cena, é preciso fazer uma trilha – que dura em média caminhada de 15 a 20 minutos. Durante o percurso, há alguns pontos em que é possível descer às águas e aproveitar a atração.

Já para quem gosta de aventura, é possível ir até a Montanha Colorida, localizada nos Andes, e é conhecida pela aparência similar a de um arco-íris, devido à presença de 14 cores de minerais diferentes.

Ela fica há aproximadamente 3h do Centro Histórico de Cusco. No local, ainda é necessário fazer uma trilha e os interessados ainda podem alugar cavalos para seguir pelo caminho.