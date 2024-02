Cratera se abre em estrada e ‘engole’ veículo com idosos em SC

Segundo testemunhas, o motorista não se atentou para os avisos e sinais de populares que estavam presentes no trecho

Folhapress - 14 de fevereiro de 2024

Imagem mostra veículo que foi engolido por cratera. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Uma cratera de grandes proporções rasgou um trecho da pista da BR-470, no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina, provocando um acidente com o veículo de um casal de idosos que passava pelo local.

O buraco se abriu durante a madrugada desta quarta-feira (14), entre as cidades de Agronômica e Rio do Sul, causado pelas fortes chuvas que castigam a região.

Momentos após a cratera surgir, um Gol branco com um casal de idosos acabou “engolido” pelo buraco. Ambos conseguiram sair por meios próprios e receberam auxílio de agentes do Corpo de Bombeiros para subir a encosta.

Após o resgate, eles foram atendidos em uma ambulância presente no local. Sem ferimentos e com sinais vitais estáveis, o casal optou por não ser encaminhado ao hospital, informou o Corpo de Bombeiros.

Equipes do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram deslocadas até o local. O trânsito da rodovia está bloqueado em ambos os sentidos na altura do km 143, sem previsão para liberação.