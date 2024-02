Começa o pagamento do PIS/Pasep; veja quando você vai receber

Em parceria vigente para 2024, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil resolveram unificar os calendários de remunerações

Magno Oliver - 16 de fevereiro de 2024

(Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Governo Federal anunciou que os pagamentos do PIS/Pasep 2024 vão começar amanhã, 15 de fevereiro e vão até 15 de agosto, de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores.

A bonificação pode chegar a um salário mínimo R$ 1.412 e vale para trabalhadores de todo o Brasil. O abono salarial do PIS/Pasep é um benefício que funciona como uma espécie de 14º salário pago ao brasileiro em atividade remunerada e de baixa renda.

PIS é a sigla denominada para Programa de Integração Social. Enquanto que Pasep é a sigla denominada para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Possuem direito a esse benefício quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022, ganhou no máximo 2 salários mínimos, em média, por mês e está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

O governo federal exige que a empresa onde o trabalhador exercia função remunerada informe os dados corretamente do funcionário. Além disso, é necessário ter recebido até dois salários mínimos por mês em 2022.

Para o ano vigente, serão destinados R$ 23,9 bilhões para o pagamento do abono salarial que tem valores entre R$ 118,00 a R$ 1412,00.

Para 2024, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil resolveram unificar os calendários de remunerações. A estimativa do Governo Federal é que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores recebam o abono.

Valor do PIS/PASEP 2024

Meses trabalhados em 2022 / Valor do Abono

1 Mês – Recebe: R$ 118,00

2 Meses – Recebe: R$ 235,00

3 Meses – Recebe: R$ 353,00

4 Meses – Recebe: R$ 471,00

5 Meses – Recebe: R$ 588,00

6 Meses – Recebe: R$ 706,00

7 Meses – Recebe: R$ 824,00

8 Meses – Recebe: R$ 941,00

9 Meses – Recebe: R$ 1.059,00

10 Meses – Recebe: R$ 1.177,00

11 Meses – Recebe: R$ 1.294,00

12 Meses – Recebe: R$ 1.412,00

Não Recebem O Abono

Estão fora da lista de recebimento do benefício empregados domésticos, trabalhadores rurais e trabalhadores urbanos empregados por pessoa física.

Como Consultar Meu Abono?

Para consultar o seu abono, basta acessar o portal do Emprega Brasil .