Motoboy negro é algemado e levado à delegacia no RS após ser ferido com faca

Em uma rede social, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que o caso será apurado com "a mais absoluta celeridade"

Folhapress - 17 de fevereiro de 2024

Ação foi registrada por populares. (Foto: reprodução)

Um motoboy negro foi algemado à força por policiais militares após levar uma facada no bairro Rio Branco, em Porto Alegre (RS), neste sábado (17). A reportagem, ele disse que foi atingido por um homem branco. Os dois foram levados à delegacia.

Vídeos divulgados em redes sociais mostram o motoboy sendo prensado contra a parede por policiais até ser algemado e levado para a caçamba de uma viatura. Nas imagens, durante a abordagem truculenta, um idoso, suspeito de ter dado a facada, passa sozinho e diz que iria pegar os seus documentos.

Pessoas que passavam pelo local protestaram contra a ação dos policiais dizendo que a atitude contra o motoboy foi racista. “Quem tomou a facada foi ele”, disse um rapaz no vídeo.

O homem negro foi levado antes à viatura. Ao UOL, uma testemunha afirmou que o idoso foi no banco de trás do veículo, enquanto o motoboy foi na caçamba. No meio da tarde, ambos foram liberados.

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul informou que o Comando de Policiamento da Capital abriu sindicância para apurar “as circunstâncias da abordagem”. Em nota, a corporação afirma que os PMs foram acionados para atender a uma ocorrência de agressão. “Os dois homens envolvidos em vias de fato foram conduzidos para a delegacia para prestar esclarecimentos”.

Em uma rede social, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que o caso será apurado com “a mais absoluta celeridade”. O UOL procurou a Polícia Civil para obter informações a respeito do registro da ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

‘Se a faca estivesse afiada, já era’

O motoboy Everton Henrique Goandete da Silva disse que o homem que aparece no vídeo deu uma facada em seu pescoço. A reportagem não conseguiu contato com o idoso. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Everton afirmou que, após a facada, arremessou pedras na direção do idoso, mas não o acertou. O ferimento em seu pescoço foi apenas superficial e o motoboy não precisou de atendimento médico.

Os vídeos publicados em redes sociais mostram que a abordagem dos policiais para algemarem o motoboy aconteceu após ele ter se irritado porque o idoso disse que ele não trabalhava. Naquele momento, porém, ele não agride nem os PMs nem o idoso.

Inicialmente um PM tenta imobilizá-lo. Em seguida, chegam outros dois, inclusive uma mulher. Os vídeos mostram que quatro policiais -dois homens e duas mulheres- estavam mobilizados para a ocorrência.

Tanto Everton quanto as pessoas em volta reclamaram, alegando que a vítima estava sendo punida ao ser algemada daquela forma. O motoboy também se queixou que, na delegacia, foi liberado depois do idoso.

O deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) afirmou no “X” (antigo Twitter) que registrou queixa contra os policiais e levará o caso a “todos os órgãos de controle externo possíveis”.

Ali [perto da casa do idoso] fica um entra e sai de motoboys [a região tem diversos restaurante] e, como ele não gosta, desceu de casa e, na real, tentou me matar. Foi isso que aconteceu. Se a faca estivesse afiada já era.