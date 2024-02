Por dentro da fazenda que é a segunda maior do Brasil (é incrível)

Espaço rural é maior que muitas cidades e tem um dos maiores rebanhos do país

Gabriella Licia - 17 de fevereiro de 2024

Fazenda Nova Piratininga. (Foto: Reprodução via Site oficial Fazenda Nova Piratininga)

A segunda maior fazenda do Brasil, atrás somente da Fazenda Roncador, no Mato Grosso (MT), é a Nova Piratininga, localizada em São Miguel do Araguaia, em Goiás, fazendo fronteira também com o estado do Tocantins ao longo das margens do rio Guia.

Com impressionantes 135 mil hectares, o espaço rural é nacionalmente conhecido pela maior proatividade em termos de agricultura e pecuária, sendo 100 mil hectares destinados às plantações e os demais seguem sendo preservados para cumprir as exigências legais de conservação ambiental.

Apesar de ser bastante reconhecida e apresentar um dos maiores rebanhos brasileiro, a Fazenda Nova Piratininga foi fundada apenas em 2010, completando 14 anos de história neste ano.

Por conter 972 quilômetros de estradas internas e uma área de 1.350 km² (sendo 431,7 km² maior que Anápolis [GO]), o local possui uma verdadeira vila, com escolas, clubes, consultórios médicos, igrejas, piscinas e até um aeroporto.

O espaço pertence ao grupo MJW, formado pelos empresários João Alves de Queiroz Filho, controlador do grupo Hiper Marcas, Marcelo Limírio Gonçalves Filho, ex-dono da Neoquímica, e a família de Igor Nogueira Alves de Melo, membro do conselho de administração da farmacêutica Telto, controlada pela americana Perfizer.

De acordo com os donos, mais de 600 pessoas convivem no local, que foi adquirido pelo valor de R$ 310 milhões, à epoca, e quitado em um prazo de cinco anos. A última parcela foi no valor de R$ 50 milhões.

Confira as fotos!