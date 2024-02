Anitta rebate críticas sobre playback na apresentação na Marquês de Sapucaí

Folhapress - 18 de fevereiro de 2024

(Foto: Folhapress)

A cantora Anitta respondeu às críticas contra ela no show de 40 anos da Marquês de Sapucaí. A apresentação, realizada no sábado (17) e logo antes do desfile das escolas campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro, chamou a atenção do público pelo uso de playback.

A artista, ao lado de Zeca Pagodinho, Alcione e Neguinho da Beija-Flor, cantou alguns de seus grandes sucessos no evento com auxílio da tecnologia, que permite executar versões gravadas da música no espaço. Nas redes sociais, alguns usuários criticaram Anitta pela decisão.

Em publicação já deletada de suas redes sociais, a artista então rebateu as acusações. “Para quem está falando que o negócio foi playback: todo mundo fez playback”, escreveu Anitta. “Foi uma decisão de quem organizou o show e todo mundo fez playback.”

Ela ainda emendou com uma resposta mais direta aos críticos. “Quer me assistir ao vivo, é só vir a um show meu, mas ainda assim você vai achar que é playback porque minha voz é um veludo, amor.”