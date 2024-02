6 palavras com a letra “G” que a maioria das pessoas erram e escrevem com “J”

Não tem jeito, na hora de digitar uma delas ou mesmo pronunciar, alguns brasileiros acabam se confundindo e cometendo erros terríveis na grafia ou fala da mesma

Magno Oliver - 19 de fevereiro de 2024

(Foto: Pinterest)

Existem algumas palavras com a letra “G” que a maioria das pessoas erram e escrevem com “J”.

Não tem escapatória, as palavras possuem força e influência enormes sobre as nossas falas e, principalmente, escritas no cotidiano.

Assim, na jornada pela correta escrita das palavras, alguns obstáculos ortográficos e fonéticos desafiam até mesmo os mais experientes escritores.

O que queremos dizer é que há alguns termos com a letra “G” que, frequentemente, são escritao de forma errada, por confusão no som ou ortografia, com “J”.

Vamos explorar esses equívocos e esclarecer as diferenças para aprimorar o domínio da língua portuguesa.

6 palavras com a letra “G” que a maioria das pessoas erram e escrevem com “J”

1. Girafa – “Jirafa”

A graciosa criatura de pescoço longo e cor amarelada frequentemente é vítima da substituição da letra “G” pela “J”, resultando em “Jirafa”.

2. Geléia – “Jeléia”

No universo culinário, a tentação do doce muitas vezes leva à grafia incorreta como “Jeléia”.

3. Girassol – “Jirassol”

A imponente flor que segue o curso do sol no céu, erroneamente tem sua escrita confundida e acabam digitando ou escrevendo como “Jirassol”.

4. Gengibre – “Jengibre” ou “Genjibre”

O condimento aromático e picante para várias finalidades frequentemente é mal interpretado, foneticamente ou graficamente, como “Jengibre”.

5. Bege (Cor) – “Beje”

A cor que está presente em vários itens do cotidiano também é, muitas vezes, descrita de forma equivocada com a grafia “Beje”, por exemplo.

6. Viagem – “Viajem”

Por fim, outro termo que é muito comum, a palavra viagem também é alvo frequente de confusão por parte das pessoas.

Assim, muita gente acaba registrando a sua escrita algumas vezes como “Viajem”, confundindo palavra com a conjugação verbal, por exemplo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!