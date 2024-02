Conheça país que não perde em nada para beleza de ilhas caribenhas e ainda custa pouco para desbravar

Local possui milhares de ilhas além de uma capital cosmopolita e cheia de história

Maria Luiza Valeriano - 19 de fevereiro de 2024

Brasileiros não precisma de visto para conhecer o país (Foto: Reprodução/YouTube)

Com mais de 7 mil ilhas, areia branca e água cristalina, as Filipinas são um destino ideal para brasileiros que querem curtir paisagens inesquecíveis e cultura rica sem estourar o cartão.

Sem a necessidade de visto, o país em formato de arquipélago ainda conta com uma moeda que faz o real render, sendo que R$ 1 equivale a 11,25 pesos filipinos, de acordo com a cotação deste domingo (18).

Com isso, é possível conhecer o local gastando pouco, principalmente porque o maior atrativo são as ilhas paradisíacas, como é o caso de Palawan.

A ilha está entre as mais típicas quando se pensa nas Filipinas, com formações rochosas que dividem a água azul turquesa, vegetação verde e bangalôs acolhedores. No local, é possível encontrar o Bacuit Archipelago, considerado um dos lugares mais belos do sudeste asiático.

Ao norte, há Coron, que possui praias encantadoras e a mesma paisagem verde que chama atenção de turistas de todo o mundo, assim como lagoas naturais.

Já Cebu guarda um segredo: as cachoeiras Kawasan Falls. Além disso, a ilha, que é uma das mais povoadas do país, oferece a oportunidade de ver tubarões-baleias.

Quem prefere cidades metropolitanas pode ir até Manila, a capital e principal entrada para turistas. Nos arredores da Bonifacio Global City, há uma grande variedade de bares, restaurantes e cafés, assim como parques e edificíos imensos.

Enquanto isso, amantes de história podem conferir a Chinatown encontrada por lá, a mais antiga do mundo, assim como resquícios da colonização espanhola na região de Intamuros.

Para viver a experiência completa, é preciso andar nos famosos jeepneys, ônibus coloridos tradicionais das Filipinas, além de triciclos e tuk-tuks.