Publicado edital de novo concurso público em Goiás com 52 vagas e salários de R$ 12 mil

Oportunidades são para o cargo de Analista de Controle Externo e destinada para profissionais com ensino superior

Gabriella Pinheiro - 19 de fevereiro de 2024

Entrada da sede TCE-GO, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) publicou, nesta segunda-feira (19), o edital de abertura de um concurso público com diversas vagas.

São 52 oportunidades disponíveis para o cargo de Analista de Controle Externo destinadas aos profissionais com nível de escolaridade em ensino superior.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – banca responsável pelo certame -, a partir das 16h do dia 26 de fevereiro até às 16h do dia 08 de abril. O valor da taxa é de R$ 195.

Entre os requisitos para participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, não registrar antecedentes criminais e estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as obrigações militares.

Há vagas para especialidades de ciências contábeis (08), engenharia (08), jurídica (10) – destinada para candidatos com graduação em direito -, tecnologia da informação (04) e controle externo (22). A última, inclusive, é ofertada para profissionais com diploma de conclusão em qualquer curso.

Os aprovados no certame receberão uma remuneração de R$ 12.006,97 e terão uma carga horária de 06h dia.

Mais informações estão disponíveis no edital.