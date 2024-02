Os principais políticos goianos que estarão no evento de Bolsonaro neste próximo domingo (25)

Investigado por tentativa de golpe de estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro também já está inelegível até 2030 por abuso de poder político

Pedro Hara - 20 de fevereiro de 2024

Políticos estarão com Bolsonaro no ato do dia 25. (Foto: Reprodução)

Previsto para ocorrer no próximo domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo, o ato de autodesagravo convocado por Jair Bolsonaro (PL) deve contar com a presença de vários políticos goianos no palanque.

Rápidas adianta os que já confirmaram presença. Entre os apoiadores estão o governador Ronaldo Caiado (UB), o senador Wilder Morais (PL), os deputados federais Gustavo Gayer (PL), Magda Mofatto (PRD) e Professor Alcides (PL) e o deputado estadual Major Araújo (PL).

Também são esperados o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PRD) e suplente de deputado federal Márcio Corrêa (MDB).

Vereadores conservadores da capital, da região metropolitana e de Anápolis também devem marcar presença na manifestação.

Ele tenta reverter a punição no Supremo Tribunal Federal (STF), do qual é crítico desde o tempo em que esteve no poder.

O plano B do Republicanos caso Rogério Cruz não dispute reeleição em Goiânia

Rogério Cruz (Republicanos) ainda não conseguiu viabilizar o nome para disputar a reeleição em Goiânia.

Sem a certeza de ser candidato, o Republicanos já trabalha com o plano B de apoiar alguma chapa já consolidada, podendo até indicar o vice.

Faltam apenas dois votos para chapa do PMB ser cassada na Câmara de Goiânia

Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes acompanhou o voto do relator, ministro Kassio Nunes Marques, na ação que julga o pedido de cassação das chapas de vereador do PMB e do Avante, por fraude na cota de gênero, em Goiânia.

Moraes votou pela cassação do PMB e absolvição do Avante. Ainda faltam o voto de cinco ministros.

MDB deve definir candidato em Anápolis até o final de fevereiro

À Rápidas, Márcio Corrêa (MDB) disse que o partido deve bater o martelo sobre o possível candidato que disputará a Prefeitura de Anápolis até o final do mês deste mês.

Além do suplente de deputado federal, o deputado estadual Amilton Filho (MDB) também figura como pré-candidato.

Anápolis recebe mais R$ 3 milhões para ser investidos na Saúde

A vereadora Andreia Rezende (SD) anunciou investimentos de R$ 3 milhões na saúde de Anápolis.

Os recursos são provenientes de emendas que ela conseguiu junto aos parlamentares deputados Amilton Filho (MDB) e Sylvie Alves (UB).

Nota 10

Para as atletas goianas Fernanda Karollinne e Verônica Cunha, convocadas para o Panamericano de Basquete Master, no México.

Além das jogadoras, outro convocado foi o técnico Santiago Santana. O evento está previsto para abril.

Nota Zero

Para Prefeitura de Goiânia, que prejudica diversos contribuintes que possuem contas em bancos digitais para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

É necessária a atualização dos sistemas da Administração Municipal para que os pagamentos também sejam recebidos por bancos digitais.