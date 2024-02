Com novidades, Tecnoshow Comigo terá investimento de R$ 12 milhões

Somente área de estacionamento tem capacidade para 16 mil veículos

Maria Luiza Valeriano - 22 de fevereiro de 2024

Edição passada movimentou mais de R$ 11 bilhões (Foto: Divulgação)

A 21ª edição da Tecnoshow Comigo, uma das feiras de agronegócios mais emblemáticas do país, está prevista para ser ainda maior que a edição passada. Com mais de R$ 12 milhões em investimentos, o evento será realizado em Rio Verde, entre os dias 08 e 12 de abril.

A feira se dará no Centro Tecnológico COMIGO (CTC), que foi ampliado para melhor atender os milhares de visitantes. Entre as mudanças, destaca-se os R$ 11 milhões destinados à expansão do estacionamento, que agora possui capacidade para 16 mil veículos.

De acordo com o diretor de insumos e coordenador geral da feira, Claudio Teoro, pavilhões foram ampliados e novas construções foram finalizadas, como é o caso do Boutique Tecnoshow e COMIGO Florestal (175 m²) e Pavilhão para Agricultura Familiar (405 m²).

Somente em área gramada para máquinas, o espaço agora oferece mais 3,7 mil m² para exposição. Os banheiros também foram atualizados, passando de 8 para 19 cabines femininas. Além disso, os auditórios 02, 03 e 04 tiveram melhorias estruturais e agora oferecem melhor acústica.

Para garantir o conforto aos visitantes, também foram instalados mais 11 pontos de bebedouros, totalizando em 23. Quanto à segurança e limpeza, foram destinados R$ 400 mil. A COMIGO ainda investiu R$ 100 mil na área de paisagismo.

“Todos os espaços foram preenchidos e as mais diferentes empresas confirmadas. No ano passado, com 650 expositores e mais de 138 mil participantes, contabilizamos R$ 11 bilhões em negócios. Devemos manter esses números em 2024”, disse o presidente do Conselho Administrativo, Antônio Chavaglia.

Quanto às novidades apresentadas, o presidente já confirmou a exposição de uma aeronave de pulverização. “Todas as novas tecnologias, em todos os sentidos, serão apresentadas aqui”, destacou.