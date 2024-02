É impossível não chorar com reação de mãe ao descobrir que filha foi aprovada em Medicina em Goiás

Vídeo foi compartilhado pela jovem no Instagram e repercutiu nas redes sociais

Gabriella Pinheiro - 23 de fevereiro de 2024

Jovem Ana Luiza Costa revela para mãe que passou em medicina na faculdade federal. (Foto: Reprodução/ Instagram)

A jovem Ana Luiza Costa Leite, de 21 anos, emocionou internautas ao compartilhar um vídeo nas redes sociais de como contou para a mãe, Alinne Borges, de 41 anos, que havia sido aprovada em Medicina na Universidade de Rio Verde (UniRV), em Goiás.

Em um vídeo compartilhado na página do Instagram, a estudante aparece na lanchonete em que a mãe trabalha e mostra em um braço, as letras MED e, no outro, UniRV.

Ao notar que a ação simbolizava a aprovação, a mãe não resiste e, tampouco, exibe outra reação a não ser chorar de emoção. Logo em seguida, ela é abraçada pela filha.

“Se emocionem comigo, o dia que contei para minha mãe que tinha passado em Medicina”, escreveu ela na legenda.

Moradora de Luziânia, em Goiás, a jovem revelou que havia estudado durante três anos para realizar o sonho e que, inclusive, havia feito cursinho.

“Estudei três anos no cursinho. Foi muito difícil, fiz cursinho em Brasília, dormia três horas por noite só para estudar e ficava lá o dia todo. […] Eu sempre quis Medicina e já pensei em desistir muitas vezes pelo cansaço”, revelou ao Metrópoles.

Nos comentários nas redes sociais, internautas se emocionaram pela reação da mãe para com a jovem e comemoraram a aprovação de Ana Luiza.

“Se era pra chorar…chorei, foi lá buscou com todas forças! Agarre que é sua! Que Deus abençoe todo seu percurso! Felicidades e sucesso!”, escreveu um.

“Que linda! Parabéns, estou aqui chorando também sem nem te conhecer e feliz pela sua conquista! Deus abençoe sua nova jornada”, disse outra.