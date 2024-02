⁠6 truques de linguagem corporal para transmitir poder e autoridade

Descubra os segredos para projetar confiança e liderança através dos modos como você gesticula, se veste, se posiciona e se comunica

Magno Oliver - 24 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Existem alguns truques de linguagem corporal que conseguem transmitir poder e autoridade, e muita gente nem imagina quais são eles.

A linguagem corporal desempenha um papel crucial na forma como somos percebidos pelos outros, especialmente em situações onde queremos transmitir poder e autoridade.

Assim, ela se refere às formas não verbais de comunicação que utilizamos por meio de gestos, posturas, expressões faciais e movimentos corporais.

É uma maneira de transmitir informações, emoções e intenções sem o uso de palavras. Logo, desempenha um papel fundamental na comunicação interpessoal, influenciando como somos percebidos pelos outros e como interpretamos as mensagens que recebemos.

1. Postura sempre ereta

Manter uma postura ereta é fundamental para transmitir poder e autoridade. Ao ficar de pé ou sentado, certifique-se de que sua coluna está reta, seus ombros estão relaxados, mandíbulas soltas e sua cabeça está erguida.

Assim, isso não apenas demonstra confiança em si, mas também projeta uma imagem de determinação e liderança. Uma pessoa centrada e bem posturada.

2. Contato visual

Estabelecer e manter contato visual é essencial para demonstrar confiança e assertividade. Ao conversar com alguém, olhe nos olhos da pessoa de forma calma e firme.

Não desvie em momento nenhum. Assim, isso mostra que você está com segurança do que está dizendo e que está atento à interação com aquele indivíduo à sua frente.

3. Aperto de mão firme

Um aperto de mão firme e decidido é um sinal poderoso de confiança e autoridade. Ao cumprimentar alguém, certifique-se de apertar a mão da pessoa com firmeza, transmitindo assim uma imagem de determinação e presença. Aliado de postura ereta e bom contato visual, não terá para ninguém a nova pessoa que vai se apresentar diante dos demais.

4. Gestos controlados e calculados

Gestos excessivos ou descontrolados podem passar uma imagem de nervosismo, ou falta de confiança. Ao falar, mantenha seus gestos controlados e calculados, utilizando movimentos que complementem suas palavras e transmitam segurança e autoridade no que você está transmitindo. Não vacile em demonstrar demais, faça tudo sempre com calma e controle nas ações.

5. Espaço pessoal

Respeitar o espaço pessoal das outras pessoas é importante, mas também é crucial ocupar o seu próprio com confiança e assertividade.

Dessa forma, ao interagir com os outros, certifique-se de manter uma distância confortável, mas não hesite em ocupar o espaço necessário para expressar sua presença e autoridade.

6. Expressões faciais

Por fim, suas expressões faciais podem dizer muito sobre sua atitude e emoções. Mantenha uma expressão facial serena e confiante, evitando franzir a testa ou fazer caretas que possam transmitir ansiedade ou desconforto.

Comunicação é um ponto muito importante a ser observado. Tudo o que você gesticula, movimenta a testa, boca e olhares diz sobre você. Seja na fala, escrita, gestos, imagem e atitudes, pense sempre em como será a sua linguagem corporal.

