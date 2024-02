Moradores de Anápolis se revoltam após ônibus escolar quase despencar de morro: “nunca arrumam a estrada”

Mãe, cujos filhos estavam dentro do veículo no momento do incidente, conversou com o Portal 6 e explicou que a condição da via é motivo constante de preocupação

Davi Galvão - 24 de fevereiro de 2024

Registro do ônibus que deveria levar os estudantes para a escola. (Foto: Reprodução)

Quando se despediu dos filhos, na última terça-feira (20), Adriana Leite, moradora da fazenda Ana Canela, localizada em Sousânia, distrito de Anápolis, sequer podia imaginar que o ônibus que levava as crianças, por muito pouco, não se envolveu em um terrível acidente.

Felizmente, nenhuma criança saiu ferida, mas as imagens do acontecido falam por si só. Isso porque, diante do estado precário da estrada, o veículo ficou preso em uma enorme valeta, quase despencando do morro, enquanto se encaminhava para a Escola Municipal Gomes Santana Ramos.

“Aquilo ali foi a mão de Deus. Você vê lá na hora, foi coisa de o ônibus estar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais pro lado”, disse Adriana, em entrevista ao Portal 6.

Após o susto, a escola resolveu suspender as aulas presenciais pelo resto da semana, na esperança de o problema ser resolvido neste meio tempo, algo que, até esta sexta-feira (23), não ocorreu.

Ela contou que os dois filhos, de 08 e 10 anos, estavam no ônibus, além das duas sobrinhas, de 14 e 10.

“A escola ficou sabendo e enviaram uma minivan para fazer o resgate e levar os alunos para a aula. Não tenho nada o que reclamar deles, a parte deles eles fizeram”, explicou a mãe.

“O que realmente me deixa sem chão é saber que não só as minhas crianças, mas diversas outras podem passar por uma situação dessas de novo. Nunca arrumam a estrada. E se da próxima vez acontecer algo pior? Vai precisar de uma tragédia para alguém resolver isso? “, questionou, revoltada.

Como se a situação não fosse caótica o bastante, as desventuras ainda estavam longe de acabar. No mesmo dia, e como forma definitiva de atestar a péssima condição da estrada, o segundo ônibus, que fazia o caminho de volta, atolou na via.

“Aí não teve jeito, a gente teve que ir lá buscar os meninos de carro”, lamentou Adriana.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Anápolis para que comentasse a respeito do caso e se haveria algum reparo planejado no local. Apesar disso, mais uma vez, não houve resposta por parte da administração do município.