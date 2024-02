Pai é preso no interior de Goiás após crime bárbaro contra os próprios filhos

Vítimas viviam em casa completamente degradada e sofriam abusos por motivos banais

Thiago Alonso - 24 de fevereiro de 2024

Pai foi preso após cometer crime bárbaro contra os filhos, em Águas Lindas. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) prendeu, nesta sexta-feira (23), um homem suspeito de espancar os filhos em Águas Lindas de Goiás, cidade na região do entorno do Distrito Federal (DF).

O individuo, de 45 anos, morava sozinho com os três filhos adolescentes no bairro Mansões Odisseia.

Após uma denúncia de maus tratos, os militares foram até a casa da família, onde encontraram a família vivendo uma situação degradante.

Isso porque a residência apresentava mau cheiro e sujeira espalhada por vários cômodos.

Além disso, um dos filhos foi encontrado com diversas lesões pelo corpo, possivelmente causadas por golpes de faca.

Dentre os motivos apresentados para as agressões, o pai teria dito que estaria castigando o adolescente por motivos banais, como desobediência e por faltar aulas.

Diante dos fatos, a PC deteve o homem, que apresentava sinais de agressividade e tentou resistir à prisão.

Ele foi levado para a delegacia do município, para que fossem tomadas as devidas medidas legais. Já os filhos ficaram sob a guarda do Conselho Tutelar.