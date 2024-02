Esses são alguns segredos do avião que os comissários guardam a 7 chaves (os passageiros não sabem)

Viralizou nas redes um vídeo de uma comissária revelando segredos que muitos passageiros sequer imaginavam que existiam dentro da aeronave

Magno Oliver - 25 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução / Instagram / @Anecanejo)

Existem alguns segredos dentro de um avião que os comissários guardam a 7 chaves e os passageiros nem sequer imaginam do que se trata.

Os comissários de bordo guardam uma série de segredos a bordo de um avião, desde informações de segurança até detalhes sobre passageiros.

Eles são treinados para manter a calma e agir com discrição em situações diversas e em casos de extrema urgência ou perigo.

Além disso, conhecem os protocolos de emergência e são responsáveis por garantir o conforto e bem-estar dos passageiros durante o voo.

Assim, suas habilidades em lidar com variadas situações fazem deles peças fundamentais na experiência de voo e na segurança da tripulação que vai fazer uma viagem aérea.

A comissária de voo Ane Caroline divulgou em seu Instagram (Arcanejo) algumas curiosidades e segredos do avião que muitos comissários não revelam.

Ane passou por vários cantos do aerotransporte e mostrou tudo. Existem mesinhas escondidas na primeira fileira, assentos logo na saída de emergência. Já as poltronas possuem apoio próprio para a cabeça e até mesmo para alcançar a parte de cima do bagageiro.

Em outro momento do vídeo, a profissional dos voos mostra que existe uma tranca do lado de fora dos banheiros que os comissários podem abrir. A explicação é para caso uma pessoa se tranque por dentro e não consiga sair.

Deste modo, mais ao final do vídeo, ela exibe como funcionam alguns itens, como torneiras dentro do banheiro. Em seguida ela exibe como é acontece o sistema de descarga.

Em outro trecho, aparece como se realiza o descarte dos lixos de dentro da aeronave.

Assim, confira a história completa no vídeo:

