Homem vai parar na delegacia após dirigir embriagado, provocar acidente e tentar fugir

Vítima da colisão ainda teve que deixar o próprio carro no caminho do suspeito, já que ele queria fugir

Da Redação - 25 de fevereiro de 2024

Motorista responsável confessou ter ingerido bebida alcóolica momentos antes do acidente. (Foto: Reprodução)

Enquanto aguardava para acessar a Avenida Mato Grosso, em Anápolis, um Volkswagen Gol foi atingido por um motorista embriagado, que tentou fugir após provocar o acidente. O caso ocorreu durante a noite deste sábado (24).

O veículo se encontrava parado ao fim da Avenida Perimetral Leste, aguardando a oportunidade de poder atravessar, quando um Renault Scenic surgiu de forma abrupta, causando a colisão.

O motorista do automóvel atingido então notou que o causador do acidente não iria parar e tomou uma atitude, utilizando o próprio carro para impedir que o outro fugisse.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e, ao chegar ao local, o proprietário do Renault Scenic revelou que havia ingerido algumas cervejas na casa de parentes.

A respeito do acidente, o condutor confessou não ter percebido o momento em que colidiu contra o outro veículo.

Diante da situação, ambos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. O resultado da vítima deu negativo, enquanto foi identificado que o causador do acidente estava com 1.09 mg/l de álcool no sangue.

Foi confeccionado um auto de infração e o autor foi levado para a Central de Flagrantes, para que as devidas providências fossem tomadas.