Reencontro do trio de atrizes de ‘O Diabo Veste Prada’ causa comoção nas redes sociais

Samuel Leão - 25 de fevereiro de 2024

Elenco de “O Diabo Veste Prada” se reúne no Oscar 2024. (Foto: Reprodução/CNN Brasil)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Miranda Priestly recrutou as assistentes Andy e Emily para a cerimônia do SAG Awards 2024, o prêmio do sindicato dos atores dos Estados Unidos, considerado um dos termômetros para o Oscar. As personagens de “O Diabo Veste Prada” (2006) ressurgiram no palco do evento e causaram comoção nas redes sociais.

Meryl Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt, o trio que fez história vivendo esses papéis, se reuniu para apresentar a categoria de melhor ator em série de comédia –vencida por Jeremy Allen White, de “O Urso”. E brincou como se 18 anos não tivessem se passado entre o filme e a noite de sábado (24).

“Meryl e Miranda Priestly são como irmãs gêmeas”, disse Blunt, ao que a veterana negou, dizendo não ter nada a ver com a chefona de coração gelado da revista Runway. “Não, não, isso não era uma pergunta”, emendou Hathaway, deixando a colega desconcertada.

Na sequência, Blunt –que estava indicada à premiação deste ano como atriz coadjuvante por “Oppenheimer”– ainda emendou uma das frases da temida personagem no filme. “É isso mesmo, mova-se em um ritmo glacial, você sabe como isso me emociona”, brincou.

A participação “quebrou a internet”, para ficar no jargão das redes. Em pouco tempo, os nomes das atrizes e do filme de 2006 entraram nos trending topics, a lista dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). Confira abaixo algumas das reações.