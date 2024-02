Conheça ilha que tem vulcão adormecido e é considerada ‘Havaí da Ásia’

Local é uma ótima opção para quem quer fugir da agitação dos centros urbanos, possuindo paisagens naturais estonteantes

Thiago Alonso - 26 de fevereiro de 2024

Jeju é património protegido pela UNESCO. (Foto: Reprodução/Pexels)

Na região insular da Coreia do Sul, existe uma pitoresca ilha que está no centro de uma das rotas aéreas mais movimentadas do mundo, com quase 90 mil operações anuais.

Trata-se de Jeju, que possui pouco mais de 1845 km² de área e 560 mil habitantes. No entanto, o local recebe cerca de 226 voos diários.

Isso porque as viagens ligam a cidade à capital do país, Seul, o que aumenta ainda mais o fluxo, pela rapidez da conexão, que dura em torno de 40 a 50 minutos.

Dados informam que mais de 15 milhões de pessoas passam por Jeju todos os anos, movimentando frotas de aviões de grande porte para aguentar a alta demanda da região.

Um destino a se considerar

Por se tratar de uma ilha, a cidade, considerada o “Havaí da Coreia do Sul”, é uma opção e tanto para quem quer fugir da agitação dos centros urbanos.

Ela é conhecida pelos banhos medicinais e pela paisagens estontantes. Além disso, o terreno vulcânico, repleto de crateras e tubos de lava, formam cavernas ideais para quem quer se aventurar em meio a natureza.

O belo monte Halla é a montanha mais alta do país, e, embaixo de um escudo, se esconde um vulcão adormecido há mais de um milênio.

Nele, é possível fazer trilhas para caminhada, conhecer um lago de cratera no cume de quase 2 mil metros e templos centenários.