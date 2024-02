Homem é preso após se passar por paciente para furtar Ozempic no DF

Medicamento fez sucesso nas redes sociais pela sua fama no tratamento da obesidade e do sobrepeso

Folhapress - 26 de fevereiro de 2024

Ozempic possui aval da Anvisa para tratar obesidade e sobrepeso, mas é contraindicado para pessoas saudáveis (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso no último sábado (25) suspeito de furtar caixas do medicamento Ozempic em farmácias do Distrito Federal.

O suspeito furtou 14 caixas do medicamento. Os furtos também ocorriam nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. No Distrito Federal, mais de seis ocorrências foram registradas.

Ele entrava nas farmácias se passando por paciente. O medicamento fez sucesso nas redes sociais pela sua fama no tratamento da obesidade e do sobrepeso.

O homem foi preso preventivamente. Ele foi encontrado na cidade de Hidrolândia, em Goiás, e levado de volta a Brasília.